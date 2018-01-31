G.Saray'dan Fernando açıklaması
Galatasaray Kulübü, Brezilyalı oyuncu Fernando'nun tedavisinin Portekiz'de devam edeceğini açıkladı.
Fernando Reges'in iç yan bağında üçüncü derece yırtık (subtotal bağ hasarı) ve kemik iliği ödemi nedeniyle tedavisi devam etmektedir.
Oyuncumuzun tedavisinin ikinci kısmına sağlık ekibimizin bilgisi ve teknik heyetimizin onayıyla Portekiz'de sürdürmesine karar verilmiştir. ifadelerine yer verildi.
- 31 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:54
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Hıncal Uluç: Ndiaye kimdir
Toplam 10
Yorum
gs hincal abi ne zamandan beri yayinci kurulus sampiyon tayin ediyor,gs sampiyon olursa yayinci kurulusmu yapmis olacak ayip,kim olursa alkis,.
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Hıncal Uluç: Ndiaye kimdir
Toplam 10
Yorum
gs n,diaye kimmis,muslera kalecimi,fernando olmasa ne yazar,gomis gibi forvetmi olur..rodrigezde kimmis,sezon sonu yine husran,baskan gitsin,ho
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Hıncal Uluç: Ndiaye kimdir
Toplam 10
Yorum
gs kardes sizi okuyanda gs da 3 diaye var,4 muslera var 5 fernando var sanacak bekle ve gör biz selcukla avanesine kaldiysak vay halimize,
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