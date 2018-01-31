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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    G.Saray'dan açıklaması

    G.Saray'dan Fernando açıklaması

    Kulübü, oyuncu 'nun tedavisinin 'de devam edeceğini açıkladı.

    , sakatlığı bulunan futbolcu 'nun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Resmi sitede yer alan açıklamada;

    Fernando Reges'in iç yan bağında üçüncü derece yırtık (subtotal bağ hasarı) ve kemik iliği ödemi nedeniyle tedavisi devam etmektedir.

    Oyuncumuzun tedavisinin ikinci kısmına sağlık ekibimizin bilgisi ve teknik heyetimizin onayıyla Portekiz'de sürdürmesine karar verilmiştir. ifadelerine yer verildi.

    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:54
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