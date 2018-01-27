G.Saray taraftarları, sarı-kırmızılı futbolcuyu ıslıkladı
Galatasaray'ın Rumen sol beki Latovlevici, Osmanlıspor karşılaşmasında sarı kırmızılı taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
Aldığı topları olumlu kullanamayan ve üst üste pas hataları yapan futbolcunun ıslıklanmasının ardından Fatih Terim, Martin Linnes'i ısınmaya gönderdi.
Öte yandan Galatasaray, Feghouli ile bulduğu golün ardından Rumen sol beke olan ıslık sesleri sonlandı.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:59
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
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