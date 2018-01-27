CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    G.Saray taraftarları, sarı-kırmızılı futbolcuyu ıslıkladı

    G.Saray taraftarları, sarı-kırmızılı futbolcuyu ıslıkladı

    'ın sol beki , karşılaşmasında sarı kırmızılı taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

    Aldığı topları olumlu kullanamayan ve üst üste pas hataları yapan futbolcunun ıslıklanmasının ardından , Martin Linnes'i ısınmaya gönderdi.

    Öte yandan , Feghouli ile bulduğu golün ardından sol beke olan ıslık sesleri sonlandı.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray taraftarları, sarı-kırmızılı futbolcuyu ıslıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN