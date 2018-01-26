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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Yine Meler yönetecek

    Yine Meler yönetecek
    Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray- Osmanlıspor maçına Halil Umut Meler'i atadı. Meler, iki takım arasında ilk yarıda Ankara'da oynanan karşılaşmayı da idare etmiş, sarı-kırmızılılar deplasmanda rakibini 3-1 mağlup etmişti. 'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Dördüncü hakem ise Serkan Çınar.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:05
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