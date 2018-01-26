CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Elmas ‘’ oluyor

    Elmas ‘CEO’ oluyor
    Sportif A.Ş. yönetimine giren Burak Elmas'ın kulüpte olması bekleniyor. Genç yöneticinin, döneminde Lütfi Arıboğan'a verilen geniş yetkilerle donatılacağı belirtilirken, Pazarlama A.Ş.'d e önemli projelere imza atmaya hazırlandığı ifade edildi. Elmas, 'in seçilme sürecinde etkin rol oynamıştı.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Elmas ‘CEO’ oluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN