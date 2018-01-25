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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Bafetimbi hırs küpü!

    Bafetimbi Gomis hırs küpü!

    , maçının hazırlıklarını Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Futbol Takımı, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 19. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    yönetiminde yapılan idmanda sakatlığı yüzünden dünkü antrenmanda düz koşu yapan Bafetimbi de takımla çalıştı. Gomis hırslı ve istekli görüntüsüyle dikkat çekti.

    Sakatlığını atlatan yıldız golcünün cumartesi günü oynanacak Osmanlıspor maçına ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Ali Sami Yen Spor Kompleksi Stadyumu'nda Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koordinasyonlu ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra 10'a 10 tek pas oyunu yapıldı. Antrenmanın bir sonraki bölümünde sınırlı alanda çift kale taktik oyun oynandı. Son bölümde ise savunma, orta saha ve hücum bölgelerine özel taktiksel varyasyonlar üzerinde durulan bir çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    Ahmet Çalık da antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Fernando Reges, tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı.

    Galatasaray, Osmanlıspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.





    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:56
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