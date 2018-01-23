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    23 Ocak 2018, Salı
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    Solun ilacı Holebas

    Solun ilacı Holebas

    ’in Nijeryalı golcüsü ’nın peşinde olan , sol bek için ise Yunan Holebas’ı gözüne kestirdi. döneminde temas kurulan tecrübeli oyuncunun ’a gelmesi bekleniyor Watford, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etti

    Forvet transferi için 'den ile temasa geçen sarı-kırmızılı yönetim, sol bek takviyesi için ise Watford'un Yunan oyuncusu 'la el sıkıştı. Asamoah ve için resmi teklif yapan Cimbom'a Juventus ve olumsuz yanıt vermişti. Sol bek arayışlarını sürdüren Cimbom'un 'la geçen hafta prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı.

    TERİM DE ONAY VERDİ
    'in Sportif A.Ş.'ye atadığı Serdar Güzelaydın'ın yürüttüğü operasyonda Holebas için kulübü Watford ile sezon sonu satın alma opsiyonlu 600 bin Euro kiralama bedeli karşılığı söz kesildi. başkan seçilseydi Yunan milli sol bek bugün 'a gelecekti. Bu sezon İngiltere'de 17 maça çıkan Holebas 3 asist yaptı. ile aynı menajerlik şirketinebağlı 33 yaşındaki sol kanat savunucusu futbol altyapısını Almanya'da aldı. Latovlevici'yiyeterli bulmayan Terim'in Holebas'a onay verdiği ifade edildi. 'ın yeni başkanı , dün, "Çok değerli scout ekibimiz var, çalışıyorlar. Sol bek ve forvet alacağız" diyerek, görüşmelerine onay verdi. (Sabah)
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 07:45
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