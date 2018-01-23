Solun ilacı Holebas
Leicester City’in Nijeryalı golcüsü Ahmed Musa’nın peşinde olan Galatasaray, sol bek için ise Yunan Holebas’ı gözüne kestirdi. Dursun Özbek döneminde temas kurulan tecrübeli oyuncunun İstanbul’a gelmesi bekleniyor Watford, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etti
TERİM DE ONAY VERDİ
Dursun Özbek'in Sportif A.Ş.'ye atadığı Serdar Güzelaydın'ın yürüttüğü operasyonda Holebas için kulübü Watford ile sezon sonu satın alma opsiyonlu 600 bin Euro kiralama bedeli karşılığı söz kesildi. Dursun Özbek başkan seçilseydi Yunan milli sol bek bugün İstanbul'a gelecekti. Bu sezon İngiltere'de 17 maça çıkan Holebas 3 asist yaptı. Tolga Ciğerci ile aynı menajerlik şirketinebağlı 33 yaşındaki sol kanat savunucusu futbol altyapısını Almanya'da aldı. Latovlevici'yiyeterli bulmayan Terim'in Holebas'a onay verdiği ifade edildi. Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, dün, "Çok değerli scout ekibimiz var, çalışıyorlar. Sol bek ve forvet alacağız" diyerek, transfer görüşmelerine onay verdi. (Sabah)
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 07:45
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Bongonda geri döndü
Toplam 1
Yorum
Q 7 RIZA HOCA NE OLUR ŞU FENER MACINDA SAĞ KANATTA VOLKANI SOL KANATTADA BONGONDAYI OYNAT YA ALA SATA BATTI BATICAK KULÜP YETER YA YETER
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Castillo’yu istiyorlar
Toplam 2
Yorum
Q 7 ALLAHIM ŞU COK PARAYI BIRAZDA BANA VERSEYDINDE BIRDE BEN BAŞKAN OLSAYDIM ŞU TAKIMA YA BUNE ALLAH AŞKINA YA YOL GECEN HANI GIBI AL GÖNDER AL
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Castillo’yu istiyorlar
Toplam 2
Yorum
yusuf61 siz nasıl bir kafadasınız ya istersen 40 mılyona al oynatmıyosan kıralaki gerçek değerini kanıtlasın adam ona gore takımda tutarsın...
Solun ilacı Holebas haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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