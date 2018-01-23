Florya'ya moral ziyareti
Yeni başkan Mustafa cengiz mazbatayı almadan mesaiye başladı. “Resmi yönetim kurulu olarak değil, ancak dün (önceki) akşam Florya’ya bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Fatih Hocam ile görüştük. Kendisi aradı tebrik etti, çok nazik bir insan”
'TERİM'İN YERİ ÇOK AYRI'
Teknik Direktör Fatih Terim'in kendisi için yerinin çok ayrı olduğunu vurgulayan Cengiz, "1450 adet sporcumuz var. 250'ye yakın teknik ekibimiz var Bu insanlarla bir araya geleceğiz ki sevgili Fatih Hocamın yeri çok ayrı. Biz onun için bir yönetim kurulu arkadaşımız ile birlikte nezaket ziyareti yaptık. Dün (önceki) akşam Florya'da futbolcularla tanıştık. Onlara kendimizi tanıtan kısa bir konuşma yaptık. Ama bu sadece bir nezaket ziyaretiydi. Kritik bir deplasmana gidiyoruz. O deplasman öncesi bizim de çorbaya milimetrik bir katkımız olur mu diye" diye konuştu.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 01:09
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Toplam 10
Yorum
SenoL34 3 maç üst üste Konyayla oynuyorsun ve hala daha sahaya nasıl kadro çıkaracağını bilmeyip saçma sapan değişiklikler yapıyorsun pes hocam..
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Köklü değişiklik
Toplam 2
Yorum
SenoL34 EEE Sonuç ? Yine hüsran yanlış kadro seçimi ve yanlış oyuncu değiştirmeler...
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Burak Yılmaz'dan sert tepki
Toplam 4
Yorum
ts1987li Trabzonun yükselmesi devin uyanışı bazılarına zor geliyor tabi..burak sen boş ver onları biz futbolumuza bakalım onlar da izlesinler.
Florya'ya moral ziyareti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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