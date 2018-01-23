Florya'ya moral ziyareti

Yeni başkan Mustafa cengiz mazbatayı almadan mesaiye başladı. “Resmi yönetim kurulu olarak değil, ancak dün (önceki) akşam Florya’ya bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Fatih Hocam ile görüştük. Kendisi aradı tebrik etti, çok nazik bir insan”

G.Saray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, resmi olarak mazbata almasalar da Kayserispor maçı öncesinde futbol takımına bir nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyledi. Başkan Cengiz, "Fatih Hocam ile görüştük. Kendisi aradı tebrik etti, çok nazik bir insan. Fatih Hoca benim çok eski tanıdığım. Fatih Hocam ile akşam özellikle medyaya da bildirmedik, yanlış anlaşılmasın, çünkü biz mazbatayı almadık. Devir teslim ve mazbata alımı salı günü (bugün) olacak. Mazbatamızı aldıktan sonra ancak resmi yönetim kurulu olarak sevgili hocam ve bütün sporcularla tanışma durumundayız" ifadelerini kullandı.



'TERİM'İN YERİ ÇOK AYRI'

Teknik Direktör Fatih Terim'in kendisi için yerinin çok ayrı olduğunu vurgulayan Cengiz, "1450 adet sporcumuz var. 250'ye yakın teknik ekibimiz var Bu insanlarla bir araya geleceğiz ki sevgili Fatih Hocamın yeri çok ayrı. Biz onun için bir yönetim kurulu arkadaşımız ile birlikte nezaket ziyareti yaptık. Dün (önceki) akşam Florya'da futbolcularla tanıştık. Onlara kendimizi tanıtan kısa bir konuşma yaptık. Ama bu sadece bir nezaket ziyaretiydi. Kritik bir deplasmana gidiyoruz. O deplasman öncesi bizim de çorbaya milimetrik bir katkımız olur mu diye" diye konuştu.