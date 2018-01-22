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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Üstünel dönüyor mu?

    Üstünel dönüyor mu?
    Başkan 'e yakınlığıyla bilinen kulüp üyelerinden Şükrü Altan Cevheroğlu'nun attığı bir tweet, taraftarlar arasında heyecan yarattı. Cevheroğlu, "Sevgili Haldun ÜSTÜNEL doğru yönetim ile yeniden aramıza geliyor. Yurt dışı ikili ilişkilerde köprü görevini üstlenecek olan Sihirbaz, özlenen sinerjeyi geri getirecektir" ifadelerini kullandı. Üstünel, yöneticilik d öneminde Elano, Kewell, Keita gibi yıldızların transferinde önemli rol oynamıştı.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:18
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