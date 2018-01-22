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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Hopson kontratını tek taraflı feshetti

    Hopson kontratını tek taraflı feshetti
    Kulüpteki maddi kriz ilk fireyi verdirdi! 'ın ABD'li oyuncusu Scotty Hopson, alacakları ödenmediği için sözleşmesini tek taraflı feshederek ülkesine gitti. G.Saray Odeabank ile EuroCup ve Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde bu sezon 27 maça çıkan Hopson, 11 sayı ortalamayla oynadı.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:27
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