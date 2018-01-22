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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    G.Saray'da Gomis şoku!

    G.Saray'da Gomis şoku!

    , Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Sakatlığı bulunan Bafetimbi Gomis, Kayserispor maçı kadrosuna dahil edilmedi

    Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmana koordinasyonlu ısınma ile başlandı. Daha sonra altıya üç dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

    Ahmet Çalık, tedavisinin ardından salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bafetimbi Gomis, tedavisinin ardından günü düz koşuyla geçirdi. Fernando Reges, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı adaptasyon çalışması yaptı.

    , karşılaşması için bu akşam saat 21.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Kayseri'ye hareket ederek
    mücadele öncesi kampa girecek.

    GOMİS KADROYA ALINMADI
    Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

    Fernando Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.

    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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