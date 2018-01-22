G.Saray'da Gomis şoku!
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 18. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Sakatlığı bulunan Bafetimbi Gomis, Kayserispor maçı kadrosuna dahil edilmedi
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmana koordinasyonlu ısınma ile başlandı. Daha sonra altıya üç dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Ahmet Çalık, tedavisinin ardından salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bafetimbi Gomis, tedavisinin ardından günü düz koşuyla geçirdi. Fernando Reges, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı adaptasyon çalışması yaptı.
Galatasaray Futbol Takımı, Kayserispor karşılaşması için bu akşam saat 21.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Kayseri'ye hareket ederek
mücadele öncesi kampa girecek.
GOMİS KADROYA ALINMADI
Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.
- 22 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:23
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Burak'ın golü tartışma yarattı! Ofsayt...
Toplam 7
Yorum
Q 7 ARKADAŞ NE DANDOY MUŞ YA BAL YAPMAZ ARI GİBİ AMA HER TEKNİK DREKTÖR ONDAN MEDET UMAR RODEJAGA VAR YEDEK ANLIYAMADIM BEN BU DÜNYANIN FENDINI
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''10 kişiye karşı oynamak her zaman kolay değildir''
Toplam 10
Yorum
Q 7 RIZA HOCAM SENDE ERSUN KAFASINDASIN BU KAFAYLA DEVAM EDERSEN SENDENDE BİR CACIK OLMAZ HASILI SEZON SONUNDA KONGRE GÖZÜKTÜ
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Şenol Güneş'ten flaş açıklama! Eto'o
Toplam 2
Yorum
Aykut Fiko yil sonu ffp den cenk tosunu satarak pacayi kurtardi diye göbek atiyor kimse cicarito beklemesin ama civatito olur o da bêles se tabi
G.Saray'da Gomis şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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