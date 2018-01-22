Genel kurul sonucunda başkanlığı devralan Mustafa Cengiz'i kutlayan Terim, "Galatasaray Genel Kurulu'nun iradesine saygı duyuyor ve sayın Mustafa Cengiz beyefendi ve ekibine hoş geldiniz diyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Emek vermiş, hizmeti geçmiş sayın Dursun Özbek'e teşekkür ediyoruz." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başarı dileyen Terim, "Afrin'e giren Mehmetçiklerimize Allah yardımcınız olsun diyoruz. Şehitlerimiz var maalesef. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Bugün Kayseri'ye gelirken kaza geçiren G.Saray taraftarlarımız var. Antalya dönüşü de Beşiktaşlılara buradan geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı

"AYRILMAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Mustafa Cengiz'in başkan seçilmesinin ardından ayrılacağı yönünde çıkan haberleri yalanlayan Terim, "Futbolun içinde değişimler oluyor. Biz de değişime ayak uydurmaya çalışıyoruz. Görevi bırakmam söz konusu değil. Benim tavrımı, tarzımı herkes biliyor.Mevcut yönetim ve başkanımızın önlerini kesmemek adına her şeye hazır olduğumu söyledim. Kendisi de bana çok güzel şeyler söyledi." diye konuştu.

Sakat ve cezalılar hakkında açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Takımın omurgası içeriinde önemli 3 oyuncu aynı anda cezalı ve sakat duruma geldi. Hem Maicon, son saniye Gomis ve de Fernando... Açıkçası Fernando sahanın azizliğine geldi ayağı kaydı ama oldu sonuçta. Hepsini aramıza katmak içni sağlık ekibi uğraşıyor. Gomis sürpriz oldu ama o da futbolda var. Eren şansı bulacak. Eksik kelimesini kullanmayan biri olarak ümit ediyorum ki bugün bize eksiklik hissettirmezler. Diğer oyuncularımıza güveniyoruz. Umarım ki iyi bir başlangıç yaparız." sözleriyle açıklamalarını bitirdi.