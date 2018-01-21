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    21 Ocak 2018, Pazar
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    , 'ye gidecek

    Mustafa Cengiz, Kayseri'ye gidecek

    Kulübünün dün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen , sarı-kırmızılı futbol takımını deplasmanında yalnız bırakmayacak.

    Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 'ın yeni başkanı , yarın oynanacak -Galatasaray müsabakasını izlemek için maç günü 'ye gidecek.

    Cengiz'e Kayseri seyahatinde yönetim kurulundan 5-6 ismin de eşlik etmesinin bekleniyor.

    Öte yandan, Galatasaray'da yeni yönetimin mazbatasını 23 Ocak Salı günü almasının planlandığı bildirildi.

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:48
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