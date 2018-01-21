Mustafa Cengiz, Kayseri'ye gidecek
Galatasaray Kulübünün dün yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı futbol takımını Kayserispor deplasmanında yalnız bırakmayacak.
Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, yarın oynanacak Kayserispor-Galatasaray müsabakasını izlemek için maç günü Kayseri'ye gidecek.
Cengiz'e Kayseri seyahatinde yönetim kurulundan 5-6 ismin de eşlik etmesinin bekleniyor.
Öte yandan, Galatasaray'da yeni yönetimin mazbatasını 23 Ocak Salı günü almasının planlandığı bildirildi.
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:48
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Yapmayın, korkuyorlar!
Toplam 11
Yorum
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Toplam 3
Yorum
ts1461 Onur dahil takim dokuluyor herhalde duzgun calismamislar.Abdulkadir'den baska oynayan yok.Bu takimsampiyonluga oynayacak mis hahahayyyyyyyy
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Ndiaye’ye Ada presi
Toplam 7
Yorum
aslan Futboldanmı anlamıyorsun dünyadanmı haberin yok? 2.3 milyon euro alıyor yarım devre 1.1maaş ödendi onun karşılığında adam top oynadı.
Mustafa Cengiz, Kayseri'ye gidecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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