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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    'a gidiyor: Açıklandı!

    Uğur Çiftçi Galatasaray'a gidiyor: Açıklandı!

    Adı 'la anılan Gençlerbirliği'nin sol beki 'yle ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör , oyuncunun önünü tıkamayacağını açıkladı.

    İşte Özat'ın açıklamaları:

    "Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a gidişine onay verildi! Ümit Özat: "Uğur bizim kaptanımız. Bu takım için gerekeni yapıyorlar. Zamanı gelince mutlaka teklif gelecektir. Uğur ve bizim için hayırlısı ne ise o olsun. Ben hiçbir zaman oyuncumun önüne tıkamak istemem"
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:44
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