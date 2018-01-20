Uğur Çiftçi Galatasaray'a gidiyor: Açıklandı!
Adı Galatasaray'la anılan Gençlerbirliği'nin sol beki Uğur Çiftçi'yle ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Ümit Özat, oyuncunun önünü tıkamayacağını açıkladı.
İşte Özat'ın açıklamaları:
"Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a gidişine onay verildi! Ümit Özat: "Uğur bizim kaptanımız. Bu takım için gerekeni yapıyorlar. Zamanı gelince mutlaka teklif gelecektir. Uğur ve bizim için hayırlısı ne ise o olsun. Ben hiçbir zaman oyuncumun önüne tıkamak istemem"
"Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a gidişine onay verildi! Ümit Özat: "Uğur bizim kaptanımız. Bu takım için gerekeni yapıyorlar. Zamanı gelince mutlaka teklif gelecektir. Uğur ve bizim için hayırlısı ne ise o olsun. Ben hiçbir zaman oyuncumun önüne tıkamak istemem"
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:44
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