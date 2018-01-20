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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Rekor Sami Yen'de

    Rekor Sami Yen'de
    Sarı-kırmızılıların 113 yıllık tarihinde şimdiye kadar 36 farklı kişi başkanlık koltuğunda oturdu. Kulübün kurucusu ve ilk başkanı olan en uzun süre bu görevde kalan isim. Ali Sami Yen toplam 14 yıl başkanlık yaptı.
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:44
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