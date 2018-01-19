Cengiz’den son dakika hamlesi
Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas’ı, Sportif AŞ’ye alacağını açıkladı
Burak Elmas: Göreve hazırız
Cengiz'in açıklamasını değerlendiren Burak Elmas, "Sayın Mustafa Cengiz'e bu zor yolculukta ve sonrasında her türlü desteği vereceğimi söylemiştim. Teveccüh edip vereceği her türlü görev için sözüm geçerlidir. Biz Galatasaraylıyız ve hep buradayız" dedi.
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:08
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Trabzonspor’da sakatlık şoku
Toplam 2
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mustafa emuce sakat olsa ne olmasa ne zaten boş oyuncu
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Ertuğrul Sağlam, İran yolcusu
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mamala44 bursaspor maçına 2 gün kalmış,kimseye haber vermeden gece İstanbul uçagı ile kaçan varmı? .önce insan ,adam olucaksın .
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Toplam 17
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NeDesemBİlemedim Gs istedi de mi gelmedi adam. Kendi teknik direktörleri istemiyor. Gelmişler trip atıyorlar.
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