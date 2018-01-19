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    19 Ocak 2018, Cuma
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    Cengiz’den son dakika hamlesi

    Cengiz’den son dakika hamlesi

    ve ’ı, Sportif AŞ’ye alacağını açıkladı

    'da başkan adaylarından , seçime kısa bir süre kala sürpriz bir açıklama yaptı. Seçimde ile başkanlık için çekişecek olan Cengiz, sarı-kırmızılı camianın önemli iki ismini yönetim kurulu listesine yazacağını söyledi. , "Sporif AŞ'ye hangi takımlı olduğu bilinmeyen, şaibeli insanlar yerine ve gibi Galatasaraylı isimleri getireceğiz" sözleriyle bu kararını duyurdu.

    Burak Elmas: Göreve hazırız
    Cengiz'in açıklamasını değerlendiren , "Sayın Mustafa Cengiz'e bu zor yolculukta ve sonrasında her türlü desteği vereceğimi söylemiştim. Teveccüh edip vereceği her türlü görev için sözüm geçerlidir. Biz Galatasaraylıyız ve hep buradayız" dedi.
    1. 19 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:08
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