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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Telekom’da işlem tamam

    Telekom’da işlem tamam
    iLK yarının tamamlanmasının ardından 'ın, Stadı'nda başlattığı zemin çalışmasında sona gelindi. Konuyla ilgili bilgi veren stadın işletme müdürü Murat Ersoy, "Çalışmalar bir hafta içinde tamamlanacak. ve maçında sahayı test etmiş olacağız. Zeminin hibrit olmasının bize sağladığı şey daha iyi oynanabilir bir futbol sahası olacak. Özellikle 'de hibrit olmayan saha kalmadı" açıklamasını yaptı .
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:17
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