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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Kayseri biletleri satışta

    Kayseri biletleri satışta
    'ın 'in 18. haftasında ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu. Kadir Has Stadı'nda 22 Ocak'ta oynanacak zorlu müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde oluştu: Kuzey ve güney kale arkası tribünü: 20 TL, misafir tirübün: 20 TL, batı ve doğu üst tribün: 30 TL, doğu alt tribün: 50 TL, batı alt tribün: 80 TL.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:24
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