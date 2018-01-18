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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    İngilizler peşinde

    İngilizler peşinde
    'ın vazgeçilmezlerinden Badou Ndiaye'nin taliplileri Ada'dan... Osmanlıspor'dan 10.5 milyon euro'ya alınan 27 yaşındaki Senegalli orta saha için Newcastle, Watford, C.Palace ve Stoke takipte. Bu sezon ligde 16 maçta 2 asisti bulunan Badou'nun serbest kalma maddesi ise 18 milyon sterlin.


    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:15
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