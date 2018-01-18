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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Avrupa 8.’si!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> Avrupa 8.’si!
    Daily Mirror, yaptığı araştırmada dünyada karşılaşma başına ortalama bilet fiyatları en yüksek kulüpleri açıkladı. İngiliz temsilcisi 389 TL ile Avrupa'da en pahalı bilet satan takım olurken, 255 TL'yle 8. sırayı aldı. 159 TL ile listede 16, da 157 TL'lik bilet fiyatıyla 18.'likte kaldı. Avrupa'da 'i sırasıyla takip eden takımlar ise şöyle: , , , ve .

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:19
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