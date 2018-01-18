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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    Bu ikiliye yol gözüktü

    Bu ikiliye yol gözüktü
    'in 'ın başına geçmesinin ardından forma için umutlanan ve 'a kötü haber... Tecrübeli teknik adamın iki futbolcunun da oynayabilecekleri bir takıma kiralanmasını istediği öğrenildi. Eskişehirspor'dan 2014-15 sezonu öncesi 4.7 milyon euro bedelle transfer edilen Tarık, sarı-kırmızılı formayla 2.5 sezonda 20 lig maçına çıktı.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:47
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