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    14 Ocak 2018, Pazar
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    Latovlevici: "Hagi idolümdü"

    Latovlevici: "Hagi idolümdü"

    'ın Rumen futbolcusu Iasmin Latovlevici, 'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Viitorul Constanta ile oynanan ve 2-0 galip geldikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    Devre arası kampında bir hazırlık maçı oynadıklarını dile getiren Latovlevici, "Çok fazla söylenecek birşey yok. Antrenman havasında geçen bir maç ama diğer taraftan da önemli. Hocamız için de önemliydi aslında takımı görme açısından. Bizim için de önemliydi" dedi.

    "HAGİ BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ ŞEYLER YAPTI"

    Latovlevici, 1996-2000 yıllarında 'da forma giyen 'nin kendisi için çok önemli şeyler yaptığını ve küçükken idolü olduğunu söyleyerek, "Aynı dili konuştuğunuz insanlarla buluşmanız ve maç yapmanız güzeldi. Benim için iyi oldu" diye konuştu.

    4 ayda 2 defa ameliyat olduğunu da hatırlatan Latovlevici, "Hayatımda ilk defa böyle bir şey gerçekleşti. Bu zor dönemde benimle beraber olan aileme ve kulübe teşekkür ediyorum" şekilnde konuştu.

    1. 14 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:11
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