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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    Wes kazanarak başladı

    Wes kazanarak başladı
    CİMBOM'un eski futbolcusu Wesley Sneijder, Nice'de aradığını bulamayınca soluğu 'un çalıştırdığı takımda almıştı. Hollandalı yıldız ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. 'in 84 dakika oynadığı maçta Al Gharafa, Al Ahli'yi 2-1 yendi.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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