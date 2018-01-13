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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    Sevilla açıkladı! Carole geri mi dönüyor?

    Sevilla açıkladı! Carole geri mi dönüyor?

    Sevilla Sportif Direktörü Oscar Arias, için yeni sol bek transferlerinin ardından bir karar alacaklarını belirtti.

    Sevilla Sportif Direktörü Oscar Arias, 'nin G.Saray'a geri dönebileceğinin sinyalini verdi. Corinthians'tan 20 yaşındaki sol bek Guilherme Arana'yı 11 milyon Euro'ya kadrosuna katan Sevilla'da Sportif Direktör Arias, "Şu anda kadromuzda 3 sol bek var. Kadro ile ilgili önümüzdeki birkaç gün içinde bir karar alacağız ve takımın 2. devreye nasıl gireceğine bakacağız. Lionel Carole'un Galtasaray'a geri dönmesi de ihtimaller arasında." şeklinde konuştu.


    (Sevilla Sportif Direktörü Oscar Arias)

    Sevilla, 350 bin Euro kiralama bedeliyle kadrosuna kattığı Carole, sezon ilk yarısında 10 maçta görev aldı. Ayrıca Carole'un 3,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da İspanyol kulübünde bulunuyor.

    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:50
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