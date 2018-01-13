Sevilla açıkladı! Carole geri mi dönüyor?
Sevilla Sportif Direktörü Oscar Arias, Lionel Carole için yeni sol bek transferlerinin ardından bir karar alacaklarını belirtti.
Sevilla Sportif Direktörü Oscar Arias, Lionel Carole'nin G.Saray'a geri dönebileceğinin sinyalini verdi. Corinthians'tan 20 yaşındaki sol bek Guilherme Arana'yı 11 milyon Euro'ya kadrosuna katan Sevilla'da Sportif Direktör Arias, "Şu anda kadromuzda 3 sol bek var. Kadro ile ilgili önümüzdeki birkaç gün içinde bir karar alacağız ve takımın 2. devreye nasıl gireceğine bakacağız. Lionel Carole'un Galtasaray'a geri dönmesi de ihtimaller arasında." şeklinde konuştu.
(Sevilla Sportif Direktörü Oscar Arias)
Sevilla, 350 bin Euro kiralama bedeliyle kadrosuna kattığı Carole, sezon ilk yarısında 10 maçta görev aldı. Ayrıca Carole'un 3,5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da İspanyol kulübünde bulunuyor.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 09:50
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Arda için son tur
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Biz GS'lılar Ardanın bu yaptığından sonra artık onunla ilgilenmiyoruz.Nereye giderse gitsin.Ama kendisinin bittiğini bilsin.
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G.Saray'ı istiyorum
Toplam 4
Yorum
yaşar ersoyu Arda alınmadığına göre Emre şart oldu.Ancak mutlaka bir yolu bulunup bonservisi alınmalıdır.
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Bu şartlarda transfer zor
Toplam 1
Yorum
Elazığlı Ver sturridge 20m pound başkan 10 sene kontrat yap.Mesuta yıllık 10 m euro sponsorlar el altından 20m euro versinler bu takım final oynar
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