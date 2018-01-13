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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    İşte 'ın kamp programı

    İşte Galatasaray'ın kamp programı

    Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına 'ta devam eden 'ın tarihleri arasındaki programı belli oldu.

    Süper Lig'in ikinci yarısı için 8 Ocak'ta 'te kampa giren 'ın tarihleri arasındaki programı da kesinleşti. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda kampın ilk hazırlık maçını yarın saat 17.00'de Romanya 1. Ligi'nin son şampiyonu Viitorul Constanta ile oynayacak. Galatasaray'ın Belek'teki ikinci rakibi ise TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor olacak. Kamp çalışmalarının sürdürüldüğü otele ait tesislerdeki karşılaşma, 15 Ocak Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

    Sarı-kırmızılılar, 16 Ocak Salı günü saat 16.30'da ilk bölümü medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanın ardından Belek'teki son çalışmasını 17 Ocak Çarşamba günü saat 14.30'da medya mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirecek.

    Galatasaray, 17 Ocak'taki antrenmanın ardından saat 18.00'de THY ait özel bir uçuşla Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Bucaspor ile oynayacağı maç için İzmir'e hareket edecek ve orada kampa girecek.

    Sarı-kırmızılılar, 18 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da Yeni Buca Stadı'nda oynanacak mücadelenin ardından ise İstanbul'a dönecek.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:00
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