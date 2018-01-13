İşte Galatasaray'ın kamp programı
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya Belek'ta devam eden Galatasaray'ın 13-18 Ocak tarihleri arasındaki programı belli oldu.
Sarı-kırmızılılar, 16 Ocak Salı günü saat 16.30'da ilk bölümü medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanın ardından Belek'teki son çalışmasını 17 Ocak Çarşamba günü saat 14.30'da medya mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirecek.
Galatasaray, 17 Ocak'taki antrenmanın ardından saat 18.00'de THY ait özel bir uçuşla Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Bucaspor ile oynayacağı maç için İzmir'e hareket edecek ve orada kampa girecek.
Sarı-kırmızılılar, 18 Ocak Perşembe günü saat 20.30'da Yeni Buca Stadı'nda oynanacak mücadelenin ardından ise İstanbul'a dönecek.
- 13 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:00
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Umutlar Ozan’da
Toplam 6
Yorum
Egeli FB li zuhahahaha harika sözler aynen katiliyorum ozana ve ozan giblere uyar
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Talisca için 10 milyon €
Toplam 5
Yorum
Tarafkartal Fedor Smolov Talisca'dan daha iyi... Talisca oyun içinde kayboluyor! Smolov 'u izleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız...
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Robin van Persie'nin Sow'dan farkı yok!
Toplam 5
Yorum
Egeli FB li RVP bir kuyt bir hoodjonk kadar olamadi olamazda arkasindan silinmiyecek cok kötü ani birakti artik karisiyla magazinlerde boy gösterir )))
İşte Galatasaray'ın kamp programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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