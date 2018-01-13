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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    İkinci kaptan Hakan!

    İkinci kaptan Hakan!
    Tudor'un kadro dışı bıraktığı 'ya sezonun ilk yarısında lisans çıkartılmamıştı. 'in gelişiyle A Takım'a dönen 34 yaşındaki futbolcu, tekrar ikinci kaptanlığa getirildi. Muslera ise ve Hakan Balta'nın ilk 11'de olmadığı maçlarda pazubandı takmaya devam edecek.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 07:28
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