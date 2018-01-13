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    13 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Aslan’a emanet

    Aslan’a emanet
    Cimbom'da sert şekilde eleştirilen Can Topsakal'ın istifasıyla boşalan şube sorumluluğuna yönetim kurulu üyesi Burçin Aslan getirildi. Aslan'ın gelişi, basketbolda eski güzel günleri özleyen sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli sevindirdi
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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