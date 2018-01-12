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    12 Ocak 2018, Cuma
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    da artık içerde

    Gökhan Zan da artık içerde
    Hasan Şaş, Ümit Davala, Taffarel ve Necati Ateş'in ardından Gökhan Zan da Fatih Terim'in yardımcıları arasına dahil oldu. Bununla ilgili bir mesaj paylaşan Zan, "Beni bu önemli göreve layık gören değerli hocam sayın Fatih Terim'e minnet borçluyum" ifadesini kullandı. #NeredeKalmıstık ve #Galatasaray etiketleriyle Terim'le çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:02
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