Galatasaray yönetiminde istifa
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Murat İlbak, görevinden istifa etti.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, İlbak'ın bugün görevinden istifa ettiği belirtilerek, "Yönetim kurulumuz istifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni bir üye seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır." denildi.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 19:03
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Conte'nin aracına masa düştü
Toplam 1
Yorum
kara murat kasadır o para kasası
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Fatih Terim rica etti, başkan yaptı
Toplam 2
Yorum
aa neredeyse Fatih terim tuvalete gitti bilmem ne oldu diyeceksiniz...Fatihin uşağı olmuşsunuz
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Aykut Kocaman: "Robin van Persie ile..."
Toplam 5
Yorum
KANARYA DİSİPLİN OLAYAN YERDE BAŞARININ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL HİÇ KİMSE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNÜN ÜSTÜNDE DEĞİLDİR
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