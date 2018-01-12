Galatasaray yönetiminde istifa

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, İlbak'ın bugün görevinden istifa ettiği belirtilerek, "Yönetim kurulumuz istifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni bir üye seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır." denildi.