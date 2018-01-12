;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    yönetiminde istifa

    Galatasaray yönetiminde istifa

    Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Murat İlbak, görevinden istifa etti.

    Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, İlbak'ın bugün görevinden istifa ettiği belirtilerek, "Yönetim kurulumuz istifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında, yasal şartları haiz, yeni bir üye seçip ilk genel kurulun onayına sunacaktır." denildi.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 19:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray yönetiminde istifa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN