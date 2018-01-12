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    12 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’a terapi

    Donk’a terapi
    Salı günü göreve başlayan yardımcı antrenör Hasan Şaş oyuncularla özel toplantılar yapıyor. Şaş dün de idman sahasında Donk'la uzun uzun konuştu ve Hollandalı yıldızı motive etti. Fernando dönene kadar orta sahada Donk'un görev yapması bekleniyor
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:50
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