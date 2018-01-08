Terim'e 'hayır' demem
Daha önce Cimbom’a soğuk bakan İspanyol ekibinin genç yıldızı, kararını değiştirerek “Terim’le çalışmak isterim” mesajı yolladı Bu gelişme üzerine Evra ve Asamoah seçenekleri geri plana düştü. Galatasaray, Hernandez’i bitirmek için İspanya seferine çıkacak
Fatih Terim'le çalışmaya hazır olduğunu kaydeden İspanyol asıllı Fransız futbolcunun bu kararı Galatasaray'ın önceliklerini değiştirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, yaşı nedeniyle tereddütlü olduğu Evra'yı ve Kwadwo Asamoah'ı beklemeye alarak yönünü Hernandez'e çevirdi. Yöneticiler, Real Madrid ile görüşmek için bu hafta içinde İspanya'ya gidecek.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:56
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"Fernandao'yu bize verin"
Toplam 1
Yorum
gkhn Bunlarda alıstı 10 a verip beleş almaya :)
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Bruma’yı geri istiyor
Toplam 9
Yorum
jasa Söylediğin rakam mümkün değil.1 yıl sözleşmesi kalan adama kimse 25-30 milyon vermez.
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Balta’ya lisans çıkıyor
Toplam 3
Yorum
metinn GS imza attigindan beri direk oynuyor hem gs d ahem milli takimda ama bir karis futbolunu ilerletemedi ne akar ne kokar faydali beklenemez,
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