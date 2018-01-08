;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Terim'e 'hayır' demem

    Terim'e 'hayır' demem

    Daha önce Cimbom’a soğuk bakan İspanyol ekibinin genç yıldızı, kararını değiştirerek “Terim’le çalışmak isterim” mesajı yolladı Bu gelişme üzerine Evra ve Asamoah seçenekleri geri plana düştü. Galatasaray, Hernandez’i bitirmek için seferine çıkacak

    Galatasaray, sol bek arayışında birçok yıldızla ilgilenirken 'dan gelen sürpriz bir haber, rotanın 'li Theo Hernandez'e çevrilmesine neden oldu. Daha önce G.Saray'ın kiralama teklifine olumlu bakmayınca gündemden düşen 20 yaşındaki yıldız, kararını değiştirerek Cimbom'a gelebileceği mesajını gönderdi.

    Fatih Terim'le çalışmaya hazır olduğunu kaydeden İspanyol asıllı Fransız futbolcunun bu kararı Galatasaray'ın önceliklerini değiştirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, yaşı nedeniyle tereddütlü olduğu Evra'yı ve Kwadwo Asamoah'ı beklemeye alarak yönünü Hernandez'e çevirdi. Yöneticiler, Real Madrid ile görüşmek için bu hafta içinde İspanya'ya gidecek.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Terim'e 'hayır' demem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN