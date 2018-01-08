Monterrey de Gomis’in peşinde
İnter, Maicon'u kadrosuna dahil etmek isterken Bafe Gomis için de Meksika'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Yeni start alan Kapanış Ligi'nde rakiplerine gözdağı vermek isteyen ve Fransız golcünün performansından etkilenen Monterrey'in yakın zamanda Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtildi. Monterrey transfer için 5 milyon Dolar'ı gözden çıkarmış
Galatasaray'ın sezon başında Swansea'den 2.5 milyon euro'ya transfer ettiği Gomis, 17 maçta 14 gol atıp, 4 de asist yaptı. 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sezon başında Antalyaspor'a transfer olan Jeremy Menez de geçtiğimiz günlerde bir başka Meksika ekibi Club America'ya transfer olmuştu
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:39
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"Fernandao'yu bize verin"
Toplam 1
Yorum
gkhn Bunlarda alıstı 10 a verip beleş almaya :)
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Bruma’yı geri istiyor
Toplam 9
Yorum
jasa Söylediğin rakam mümkün değil.1 yıl sözleşmesi kalan adama kimse 25-30 milyon vermez.
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Balta’ya lisans çıkıyor
Toplam 3
Yorum
metinn GS imza attigindan beri direk oynuyor hem gs d ahem milli takimda ama bir karis futbolunu ilerletemedi ne akar ne kokar faydali beklenemez,
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