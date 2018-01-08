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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Monterrey de ’in peşinde

    Monterrey de Gomis’in peşinde

    İnter, Maicon'u kadrosuna dahil etmek isterken Bafe Gomis için de Meksika'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Yeni start alan Kapanış Ligi'nde rakiplerine gözdağı vermek isteyen ve Fransız golcünün performansından etkilenen Monterrey'in yakın zamanda Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtildi. Monterrey transfer için 5 milyon Dolar'ı gözden çıkarmış

    'ın sezon başında Swansea'den 2.5 milyon euro'ya transfer ettiği , 17 maçta 14 gol atıp, 4 de asist yaptı. 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Sezon başında Antalyaspor'a transfer olan Jeremy Menez de geçtiğimiz günlerde bir başka Meksika ekibi Club America'ya transfer olmuştu

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:39
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