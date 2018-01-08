Arda Turan: Beni rahat bırakın
Milli futbolcu Arda Turan, hakkında çıkan Fatih Terim haberine tepki gösterdi...
Barcelona'da zor günler geçiren ve formayı unutan Arda Turan, hakkında çıkan habere tepki gösterdi.
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile yaptığı görüşmede "Terim ile çalışmam" şeklinde bir söylemde bulunmadığını ve ikili arasında böyle bir konuşma geçmediğini ifade etti.
Sosyal medya adresinden yaptığı açıklama şöyle; Bugün Habertürk'de çıkan haber baştan sona yalandır. Değerli büyüğüm Mehmet Ağar'la aramızda böyle bir konuşma asla geçmedi. Hayal dünyanızın ürünü haberleri ve algı operasyonlarınızı lütfen kendinize saklayın ve bni rahat bırakın."
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:11
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"Fernandao'yu bize verin"
Toplam 1
Yorum
gkhn Bunlarda alıstı 10 a verip beleş almaya :)
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Bruma’yı geri istiyor
Toplam 9
Yorum
jasa Söylediğin rakam mümkün değil.1 yıl sözleşmesi kalan adama kimse 25-30 milyon vermez.
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Balta’ya lisans çıkıyor
Toplam 3
Yorum
metinn GS imza attigindan beri direk oynuyor hem gs d ahem milli takimda ama bir karis futbolunu ilerletemedi ne akar ne kokar faydali beklenemez,
Arda Turan: Beni rahat bırakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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