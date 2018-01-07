Arda son sözü söyledi: “Ben Terim’le çalışmam”
Arda Turan'ın eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ile yaptığı görüşmede Galatasaray ve Fatih Terim için görüşünü açıkladığı ortaya çıktı.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:25
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Ozan'ın bonservisi belli oldu
Toplam 3
Yorum
bjk fenerli bir futbolcu o kadar para etmez hiç oynamayan futbolcuya o parayı vermezler
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Uygun’dan Fener’e piyango
Toplam 2
Yorum
geçmiş KATAR takımı dikkatli olun hocanız daha önce BUCA ya bir sürü transfer yaptırıp çekip giderek takımın sonunu hazırlamıştı.sonra ağlamayınnnn
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Larin 'evet' dedi
Toplam 10
Yorum
muhittin Lartin'i alın..iyi bir yatırım olur.yok tores miş yok bolatelli imiş bunlar boş...zarar yazar.
Arda son sözü söyledi: “Ben Terim’le çalışmam” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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