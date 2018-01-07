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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Arda son sözü söyledi: “Ben Terim’le çalışmam”

    Arda son sözü söyledi: “Ben Terim’le çalışmam”

    'ın eski İçişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede ve için görüşünü açıkladığı ortaya çıktı.

    Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; ile 'ın aralarının bozuk olduğu herkesin malumu... Fatih Terim'in, 'a imza attığı gün gazetecilerin Arda sorusu karşısında takındığı tavır da ortada. Arda'nın artık Barcelona'da kalmayacağı bir gerçek, gideceği takım şimdilik meçhul. Hal böyleyken eski İçişleri Bakanı, Terim'in de yakın dostu, önemli bir Galatasaraylı 'ın yılbaşı öncesi Arda ile yediği yemek ise enteresan...
    Bu yemekte Ağar'ın bir büyüğü olarak Arda'ya "Senin Galatasaray'a, Galatasaray'ın da sana ihtiyacı var. Gel Fatih Hoca'dan özür dile, kırgınlık bitsin" dediği de biliniyor. Bilinmeyen ise Arda'nın cevabıydı... Elbette uzun soluklu ve detaylı bir görüşme olmuştur da Arda'nın tek bir cümlesi her şeyi anlatıyor. "Ben Terim'le çalışmam" demiş Arda... Galatasaray kapısını kapatmış. En azından Terim olduğu sürece...
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:25
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