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    08 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'ya lisans

    Hakan Balta'ya lisans
    Sol beke kim gelirse gelsin Terim'in kulübede yer almasını düşündüğü isim olacak. Yerli kontenjanının da şu anda dolu olması nedeniyle sezon başında A Takım kadrosunda yer alan Gökay, Sefa, Barış arasından bir gencin yerine hemen Hakan'a lisans çıkarılacak.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:42
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