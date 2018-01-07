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    07 Ocak 2018, Pazar
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    'a coşkulu karşılama

    Galatasaray'a coşkulu karşılama

    Süper Lig'de devre arası kamp çalışması için Antalya'ya gelen 'ı, kalabalık taraftar grubu coşkulu bir şekilde karşıladı.

    İstanbul'dan özel uçakla Antalya'ya gelen sarı-kırmızılı kafileyi, havalimanında karşılayan taraftarlar, meşaleler yakarak, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

    Babasının rahatsızlığı nedeniyle bulunduğu Adana'dan Antalya'ya gelen teknik direktör Fatih Terim, kafilede yer almadı.

    'ın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

    Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli

    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:17
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