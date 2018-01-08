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    08 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’nin durumu

    Eboue’nin durumu
    Mali durumu kötü olduğu için zor günler geçiren 'nin intihar ettiği ileri sürülmüştü. Ancak Londra'da öldüğü söylenen Fildişili'nin ülkesinde olduğu belirtildi. Yakın dostları Eboue'nin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:19
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