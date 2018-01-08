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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Antalya zirvesi

    Antalya zirvesi

    Henüz bir araya gelmeyen Başkan ve Terim kampta buluşacak

    Teknik direktör , Çarşamba akşamı ABD'den döndü… Perşembe günü iş başı yaptı. Bugünde Antalya'da kamp başlayacak. Herkes Terim'in döner dönmez başkanla bir araya gelerek bir transfer görüşmesi yapmasını bekliyordu. Ama o toplantı yapılmadı. Terim ile Özbek, Florya'da bir araya gelebilmiş olsaydı, tecrübeli teknik adamın Florya'da yönetimi temsil etmesi için Ural Aküzüm'ü isteyeceği iddia ediliyordu. Bu görüşme gerçekleşmediği için şimdilik Galatasaray'da futbol şube sorumlusunun kim olacağı da esrarını koruyor. Başkan Özbek'in, Antalya'da Terim ile transfer ve diğer konularda fikir alış verişinde bulunması bekleniyor.


    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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