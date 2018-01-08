İlk elemeyi yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takıma imza attığı günden bu yana hayal kırıklığı yaratan iki ismi kamp kadrosuna almadı. Tarık Çamdal ve Emrah Başsan bugün başlayacak olan Antalya kampına götürülmedi. Tecrübeli hocanın, Tarık ve Emrah için 'gönderilebilir' raporu verdiği ancak bugüne kadar iyi bir teklif alamayan iki oyuncunun, ikinci yarıyı altyapıyla birlikte geçirmesi bekleniyor.