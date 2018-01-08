;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    İlk elemeyi yaptı

    İlk elemeyi yaptı
    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takıma imza attığı günden bu yana hayal kırıklığı yaratan iki ismi kamp kadrosuna almadı. Tarık Çamdal ve Emrah Başsan bugün başlayacak olan Antalya kampına götürülmedi. Tecrübeli hocanın, Tarık ve Emrah için 'gönderilebilir' raporu verdiği ancak bugüne kadar iyi bir teklif alamayan iki oyuncunun, ikinci yarıyı altyapıyla birlikte geçirmesi bekleniyor.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlk elemeyi yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN