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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Evra, Dubai'de çağrı bekliyor

    Evra, Dubai'de çağrı bekliyor
    Dubai'de tatiline devam eden ve artık renklerimi değiştirme zamanı diyerek 'a mesaj gönderen , Fatih Terim'den çağrı bekliyor. Fransız sol bek, "Kendimi güçlü ve fit hissediyorum" diyerek halen futbol oynama isteğiyle dolu olduğunu ortaya koyarken diğer opsiyonları zorlayan sarı-kırmızılı ekip Evra'yı biraz daha bekletecek gibi görünüyor.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:04
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