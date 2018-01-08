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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Hazırlık başlıyor

    Hazırlık başlıyor
    Devre arası hazırlık kampı bugün Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde başlayacak. Kamp 13 Ocak'a kadar sürecek. Cimbom, Antalya'daki ilk idmanını bugün saat 10.30'da yapacak. Sueno Hotels Deluxe Belek'e ait tesislerdeki çalışmanın ilk 25 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:40
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