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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    kadroda

    Latovlevici kadroda
    Sivasspor ile anlaştığı belirtilen , Antalya kampına götürülen isimler arasında yer aldı. Rumen oyuncuyu gönderip kontenjan açmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda kontratı bitecek olan Latovlevici için herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyecek.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:43
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