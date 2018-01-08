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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    PSG, Aslan'a rakip oldu

    PSG, Aslan'a rakip oldu
    Galatasaray ile anılan Marouane Fellaini için yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Belçikalı orta sahanın, Paris Saint- Germain'e resmen önerildiğini yazdı. PSG'nin Julian Draxler ya da Javier Pastore'nin takımdan ayrılması durumunda Fellaini transferine sıcak bakabileceği belirtildi.

    Manchester United ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fellaini, bu sezon 13 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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