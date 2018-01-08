PSG, Aslan'a rakip oldu
Manchester United ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fellaini, bu sezon 13 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:33
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"Fernandao'yu bize verin"
Toplam 1
Yorum
gkhn Bunlarda alıstı 10 a verip beleş almaya :)
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Bruma’yı geri istiyor
Toplam 9
Yorum
jasa Söylediğin rakam mümkün değil.1 yıl sözleşmesi kalan adama kimse 25-30 milyon vermez.
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Balta’ya lisans çıkıyor
Toplam 3
Yorum
metinn GS imza attigindan beri direk oynuyor hem gs d ahem milli takimda ama bir karis futbolunu ilerletemedi ne akar ne kokar faydali beklenemez,
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