PSG, Aslan'a rakip oldu

Galatasaray ile anılan Marouane Fellaini için yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, Belçikalı orta sahanın, Paris Saint- Germain'e resmen önerildiğini yazdı. PSG'nin Julian Draxler ya da Javier Pastore'nin takımdan ayrılması durumunda Fellaini transferine sıcak bakabileceği belirtildi.



Manchester United ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Fellaini, bu sezon 13 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.