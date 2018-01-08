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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    : Göreve hazırım

    Sneijder: Göreve hazırım
    Katar ekibi El-Gharafa'ya transfer olan Hollandalı Wesley , yeni bir görev için hazır olduğunu söyledi. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Sneijder, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "

    Yeni bir görev için hazırım. Teknik direktör Bülent Uygun'un özel isteğiyle Katar'ın El-Gharafa takımı için oynamaya gidiyorum. Çok teşekkür ederim saygıdeğer Temim Bin Hamad Al Thani" dedi.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:27
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