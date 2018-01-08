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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Podolski dönerci açtı

    Podolski dönerci açtı
    G.Saray'da iki sezon forma giyen futbolcu , Şanlıurfalı Salih ve Metin Dağ kardeşler ile Köln'de döner büfesi açtı. Oyuncunun yüzlerce hayranı, Clodwig Meydanı'ndaki 'Mangal Döner and Lukas Podolski' adlı büfenin açılışından saatler önce toplandı. Kariyerini şu an Japonya'nın Vissel Kobe takımında sürdüren Alman futbolcu ayrıca hayranları ile öz çekim yaparak forma imzaladı.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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