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    07 Ocak 2018, Pazar
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    , 'e kaybetti

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/banvit?id=1c463970-93f8-4892-925a-80bba6d3fb99" class="" rel="tag">Banvit</a>'e kaybetti

    Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldiği ’e 91-72’lik skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu maçla üst üste 4. toplamda da 9. yenilgisi aldı.

    Karşılaşma iki takımın da savunmada birbirini durdurmasıyla başladı ve ilk iki dakika 2-2 eşitlikle geçildi. Taylor ve Caloiaro ile basketler bulan öne geçti ve skoru 11-6 yaptı. Son dakikalarda da Taylor ve Thomas ile hızlı hücumdan sayılar bulan Bandırma ekibi periyodu 18-13 önde tamamladı.
    İkinci periyoda hücumda etkili başlayan , Taylor ve Caloiaro'nun üst üste attığı sayılarla farkı 8'e çıkardı (17-25). Hardy ile üst üste üç sayılık çizgisinin gerisinden sayılar bulan sarı-kırmızılılar farkı 1'e indirdi (31-32). Thomas ve Taylor ile etkinliğini sürdüren Banvit, devreye 43-40 üstün girdi.
    Üçüncü periyoda Walker'ın üçlüğü ile başlayan , eşitliği yakaladı (43-43). Thomas, Taylor ve Vidmar ile tekrar hücumda ağırlığını ortaya koyan Banvit ekibi, farkı 5' çıkardı ve skoru 51-46'ya getirdi. Caloiaro, Taylor ve Vidmar ile 8-0'lık seri yakalayan Bandırma ekibi farkı 13'e çıkardı (46-59). Son anlarda teknik fauller sonucunda attığı serbest atışlardan sayı bulan Banvit, periyodu 65-50 önde tamamladı.

    Son periyoda , Renfroe ve Hardy'nin sayıları ile başladı ve skoru 69-57'ye getirdi. Periyodun bitimine 6 dakika 52 saniye Banvit, Tolga'nın üç sayılık çizgisinin gerisinden attığı sayı ile farkı 20'ye çıkardı (57-77). Müsabakanın geri kalanında sarı-kırmızılıların dönmesine izin vermeyen Banvit, parkeden 91-72'lik skorla galip ayrıldı ve ligdeki 8. galibiyeti elde etti. Galatasaray ise bu karşılaşmayla üst üste 4. toplamda ise 9. mağlubiyetini aldı. Maçın en skoreri Bandırma ekibinden 24 sayı ile oynayan Taylor oldu. Galatasaray'da ise Preldzic 15 sayı ile takımına katkıda bulundu.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:08
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