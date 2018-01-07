Galatasaray, Banvit'e kaybetti
Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldiği Banvit’e 91-72’lik skorla mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu maçla üst üste 4. toplamda da 9. yenilgisi aldı.
İkinci periyoda hücumda etkili başlayan Banvit, Taylor ve Caloiaro'nun üst üste attığı sayılarla farkı 8'e çıkardı (17-25). Hardy ile üst üste üç sayılık çizgisinin gerisinden sayılar bulan sarı-kırmızılılar farkı 1'e indirdi (31-32). Thomas ve Taylor ile etkinliğini sürdüren Banvit, devreye 43-40 üstün girdi.
Üçüncü periyoda Walker'ın üçlüğü ile başlayan Galatasaray, eşitliği yakaladı (43-43). Thomas, Taylor ve Vidmar ile tekrar hücumda ağırlığını ortaya koyan Banvit ekibi, farkı 5' çıkardı ve skoru 51-46'ya getirdi. Caloiaro, Taylor ve Vidmar ile 8-0'lık seri yakalayan Bandırma ekibi farkı 13'e çıkardı (46-59). Son anlarda teknik fauller sonucunda attığı serbest atışlardan sayı bulan Banvit, periyodu 65-50 önde tamamladı.
Son periyoda Galatasaray, Renfroe ve Hardy'nin sayıları ile başladı ve skoru 69-57'ye getirdi. Periyodun bitimine 6 dakika 52 saniye Banvit, Tolga'nın üç sayılık çizgisinin gerisinden attığı sayı ile farkı 20'ye çıkardı (57-77). Müsabakanın geri kalanında sarı-kırmızılıların dönmesine izin vermeyen Banvit, parkeden 91-72'lik skorla galip ayrıldı ve ligdeki 8. galibiyeti elde etti. Galatasaray ise bu karşılaşmayla üst üste 4. toplamda ise 9. mağlubiyetini aldı. Maçın en skoreri Bandırma ekibinden 24 sayı ile oynayan Taylor oldu. Galatasaray'da ise Preldzic 15 sayı ile takımına katkıda bulundu.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:08
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Yorum
muhittin her transfer döneminde aynı isim..bıktık artık...istemiyoruz.Larin gelsin.
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Toplam 3
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Gs Elmander gelirse ne olacak fotomaç çok mu önemli biri sıradan biri onun yerine ümit karan gelsin
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