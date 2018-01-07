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    07 Ocak 2018, Pazar
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    'den Sakarya zaferi

    Fenerbahçe'den Sakarya zaferi

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 14'üncü hafta maçında Doğuş kendi sahasında Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 89-75 mağlup etti.

    ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyodu 28-17 önde geçti. 2'nci periyotta Sakarya BŞB Basketbol vites yükseltirken, devreye 48-43'lük Doğuş üstünlüğü ile girildi.

    3'üncü periyotta da iyi oyununu sürdüren deplasman ekibi, farkı iyice indirdi ve final bölümüne ev sahibi ekibin 1 sayı gerisinde girdi: 65-64. Maçın son bölümünde etkinliğini artıran Fenerbahçe Doğuş, sahasında Sakarya BŞB Basketbol'u 89-75 mağlup etti.
    Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Doğuş ligdeki 12'nci galibiyetini alarak liderliğini sürdürürken, Sakarya ekibi 6'ncı mağlubiyetini alarak 7'nci sırada kaldı.

    Öte yandan mücadeleyi Fenerbahçe Başkanı , Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Asbaşkanlarından Ozan Balaban da izledi.

    SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
    HAKEMLER: Mehmet Serdar Ünal, Halil Baldemir, Can Mavisu
    FENERBAHÇE DOĞUŞ: Muhammed 14, Thompson 16, Melih 6, Datome 8, Melli 6, Ahmet 4, Wanamaker 10, Egehan, Sinan 5, Guduric 11, Sloukas 9
    SAKARYA BŞB BASKETBOL: Can 14, Metecan 7, Fall 8, Boothe 2, Harris 17, Doğukan, Tufan 3, Jankovic 7, Jones 7, Mehmet 6, Ersin 4
    1'İNCİ PERİYOT: 28-17
    İLK YARI: 48-43
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-64

    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:02
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