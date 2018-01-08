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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    süpürdü

    Banvit süpürdü

    ’a konuk olan turuncu-yeşilliler, 91-72 kazanarak ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. 25 sayı kaydeden Tony Taylor maça damga vurdu

    Son haftaların formda ekibi Banvit, Galatasaray Odeabank'a konuk olduğu maçta şov yaptı. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleye iyi başlayan konuk ekip, ilk periyotu 18-13 önde geçti. İkinci periyotta daha dengeli bir oyun sergileyen ve Hardy ile üst üste basketler bulan Galatasaray farkı üçe indirmeyi başardı. Devreye 43-40 konuk ekibin üstünlüğüyle gidildi. Fark giderek açıldı üçüncü periyotta ise sahada tam anlamıyla Banvit fırtınası vardı. Bulduğu üst üste basketlerle aradaki farkı açan konuk ekip, final periyotuna 65-50 önde girdi. Son anlarda da hata yapmayan , salondan 91-72 galip ayrılan taraf oldu. Tony Taylor 25 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, turuncu-yeşilliler bu sonuçla ligdeki 8. zaferini aldı. Üst üste 4. yenilgisini yaşayan Galatasaray'da Emir Preldzic'in 15 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

    'Banvit daha akıllı oynayan taraftı'
    Erman Kunter'in ayrılması nedeniyle 'ın başında sahaya çıkan Yardımcı Antrenör Recep Şen, "Bizden daha akıllı oynadılar. Oyun genelinde oyun aklımız iyi değildi" dedi.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:02
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