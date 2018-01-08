Banvit süpürdü
Galatasaray Odeabank’a konuk olan turuncu-yeşilliler, 91-72 kazanarak ligde üst üste 4. galibiyetini aldı. 25 sayı kaydeden Tony Taylor maça damga vurdu
'Banvit daha akıllı oynayan taraftı'
Erman Kunter'in ayrılması nedeniyle Galatasaray Odeabank'ın başında sahaya çıkan Yardımcı Antrenör Recep Şen, "Bizden daha akıllı oynadılar. Oyun genelinde oyun aklımız iyi değildi" dedi.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:02
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"Fernandao'yu bize verin"
Toplam 1
Yorum
gkhn Bunlarda alıstı 10 a verip beleş almaya :)
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Bruma’yı geri istiyor
Toplam 9
Yorum
jasa Söylediğin rakam mümkün değil.1 yıl sözleşmesi kalan adama kimse 25-30 milyon vermez.
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Balta’ya lisans çıkıyor
Toplam 3
Yorum
metinn GS imza attigindan beri direk oynuyor hem gs d ahem milli takimda ama bir karis futbolunu ilerletemedi ne akar ne kokar faydali beklenemez,
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