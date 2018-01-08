;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    evinde yenilmez!

    Darüşşafaka evinde yenilmez!
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Darüşşafaka, sahasında karşılaştığı Yeşilgiresun Belediyespor'u 80-73 mağlup ederek evindeki 7. maçını da kazandı. Maça iyi başlayan Daçka ilk periyotu 26-23, devreyi de 47-37 önde kapadı. 3. periyotta konuk ekip farkı eritti ve final periyoduna 57-57 eşitlikle girildi. Çekişmeli geçen son anlarda ağırlığını hissettiren ev sahibi, salondan 80-73 üstünlükle ayrılmasını bildi.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Darüşşafaka evinde yenilmez! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN