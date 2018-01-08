Darüşşafaka evinde yenilmez!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Darüşşafaka, sahasında karşılaştığı Yeşilgiresun Belediyespor'u 80-73 mağlup ederek evindeki 7. maçını da kazandı. Maça iyi başlayan Daçka ilk periyotu 26-23, devreyi de 47-37 önde kapadı. 3. periyotta konuk ekip farkı eritti ve final periyoduna 57-57 eşitlikle girildi. Çekişmeli geçen son anlarda ağırlığını hissettiren ev sahibi, salondan 80-73 üstünlükle ayrılmasını bildi.