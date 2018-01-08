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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Yakın Doğu’ya yan bakılmıyor

    Yakın Doğu’ya yan bakılmıyor
    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede , evinde ağırladığı Hatay BŞB'yi 96-78 mağlup etti. 12. galibiyetini alarak liderliğini sürdüren ev sahibinde, Vanderslo 23 sayı ve 11 asistle yıldızlaştı. Günün diğer maçında Mersin Büyükşehir Belediye, Bellona AGÜ'yü 74-68'le geçerek ligdeki 7. galibiyetini aldı.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:04
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