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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Antep’te güldü

    Anadolu Efes Antep’te güldü
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Basketbol'a konuk olan , rakibini 74-66 mağlup etti. Mücadeleye iyi başlayan ev bahibi ilk periyotu 18-17 önde geçti. Anadolu Efes vites artırdı ve devreye 39-33 üstünlükle girdi. Konuk ekip, final periyotuna 65-44'le rahat girdi. Son anlarda farkı düşüren ev sahibinin çabaları yeterli olmadı ve Efes üst üste 2. galibiyetine imza attı.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:08
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